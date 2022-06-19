PKK'lı teröristleri fotokapanlar buluyor, SİHA'lar imha ediyor!

Türkiye’nin, 15 Temmuz FETÖ darbesi girişiminden sonra terörle mücadelede uyguladığı yeni stratejilerle terör örgütü PKK yurt içinde bitme noktasına gelirken, bu başarıda, PKK’ya karşı kullanılan fotokapanların etkisi büyük.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekillerine terörle mücadele konusunda bir sunum yaptı. 15 Temmuz FETÖ darbesi girişiminden sonra Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile terörle mücadelede yeni stratejiye geçildiğini hatırlatan Bakan Soylu, özellikle yerli ve millî silahlarla birlikte büyük başarılar elde edildiğini kaydetti.

İHA ve SİHA'lar imha ediyor

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadelede fotokapanların da etkin olarak kullanılmaya başlandığını belirten Soylu, şöyle konuştu: Teröristlerin bulunabilecekleri yerlerde, geçiş güzergâhlarında fotokapanlar var. Fotokapanlar görüntüyü alınca bilgiler anında geliyor. Hemen ardından da SİHA ve İHA’lar havalanıyor. İmha ediliyorlar. Terörle mücadelede başarılıyız. Yurt içinde bitme noktasına geldiler. Nerede terörist varsa orada mücadele ediyoruz. Artık, FETÖ yok. Geçmişte FETÖ’cüler nedeniyle kurumlar arasında yeterli koordinasyon kurulamıyordu. Bugün ise istihbarat paylaşımı yapılıyor. Güvenlik birimlerimiz arasında uyum var. Siyasi irade arkamızda. Yurt dışında 15 Temmuz’u anlatmaya gittiğimizde bize ‘Askerlerinizin büyük bölümünü ihraç ettiniz. Terörle nasıl mücadele edeceksiniz’ diye sordular: Bizde dedik ki göreceksiniz çok daha başarılı olacağız. Aynen dediğimiz gibi de oldu.