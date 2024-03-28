PKK'lı teröristler Fransa'da havalimanında olay çıkardı
Terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkenti Paris'tek bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda olay çıkardı. 3 kişinin yaralandığı olayda gözaltı yapılmaması dikkat çekti.
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.
Yaklaşık 20 kişilik terör yandaşı, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.
Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.
Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı.
Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO