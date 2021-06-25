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PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
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Gündem PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Gündem

PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü öne sürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 13:25:00 -
PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü iddia edilen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve Kulp ilçesinin Salkımlı Mahallesi'ne bağlı Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgede yapılan incelemede, terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.

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