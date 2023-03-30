PKK'lı terörist Sabri Ok her şeyi itiraf etti! Oy vermeyi düşünenler buna ne diyecek?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken, terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik peş peşe destek açıklamaları yağıyor.

Ortaklığı itiraf etti

PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.

Destek itirafı

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 7'li koalisyona verdiği desteği itiraf etti.