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Gündem PKK’lı terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın terörist fotoğrafçısı yakalandı
Gündem

PKK’lı terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın terörist fotoğrafçısı yakalandı

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın fotoğrafçısı ve telsizcisi olduğu ortaya çıkan 30 yaşındaki İbrahim Karakaş, terör ekiplerinin düzenlediği operasyonla Adana'da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi Karakaş tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:49:00 - 2020-11-07 11:58:39
PKK’lı terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın terörist fotoğrafçısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da yaşayan ve 2016 yılında yasadışı yollarla Kuzey Irak'a geçen İbrahim Karakaş'ın kamplarda 1 yıl kaldıktan sonra tekrar dönen İbrahim Karakaş'ın Adana'da Seyhan ilçesinde saklandığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla İbrahim Karakaş'ı gözaltına aldı.

Telsiz ve medya işlerini yapıyormuş

Terör örgütü üyesi İbrahim Karakaş'ın PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan Duran Kalkan'ın telsizcisi ve aynı zamanda fotoğrafçısı olduğunu ortaya çıkardı. Karakaş'ın Kalkan'ın yanı sıra diğer yöneticileri ile teröristlerin eğitimlerinin fotoğrafları ve görüntüleri çekip kendilerine yakın gazete ve TV'lere servis ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş cezaevine konuldu.

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Yorumlar

DeniZ

PKK elebaslarinin hepsi kripto Ermenidir asala bitti PKK başladı PKK YPG yok edilmesi gerekiyor o fotoğrafçı bozuntusu sorguya çekilmeli kamp yerleri tespit edilip yerle bir edilmelidir
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