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Gündem PKK’lı Mustafa Tuzak Almanya’da tutuklandı
Gündem

PKK’lı Mustafa Tuzak Almanya’da tutuklandı

Türkiye’de hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturmalar başladıktan sonra yasa dışı yollarla Almanya’ya kaçarak, PKK’nın Almanya’daki Münih/Güney Bavyera sorumluluğunu yürüten terörist Mustafa Tuzak, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:52:00 -
PKK’lı Mustafa Tuzak Almanya’da tutuklandı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Almanya’da da terör faaliyetlerine devam ettiği için polis tarafından sıkı takibe alınan terörist Tuzak, terör örgütü PKK’nın Almanya’daki gösterilerini organize etmek, TKP/ML terör örgütleri ile irtibat kurmak, örgüte eleman sağlamak gibi suçlamalarla cezaevine gönderildi. Tuzak ile Almanya’da terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklananların sayısı 20’ye yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Bu haberden sonraTROLLER nasil kivirtttirtttiracak merakla bekliyor olacagim:-)

Hani Can Dundar teroristti ve Almanya bilerek vermiyordu ya?Adamlar demek ki rahmet okutan Turk Yargisini cozmus, kim suclu kim degil bizden iyi biliyorlar!
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