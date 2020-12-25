PKK’lı Mustafa Tuzak Almanya’da tutuklandı
Türkiye’de hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturmalar başladıktan sonra yasa dışı yollarla Almanya’ya kaçarak, PKK’nın Almanya’daki Münih/Güney Bavyera sorumluluğunu yürüten terörist Mustafa Tuzak, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.
Göksel Çağlav Ankara
Almanya’da da terör faaliyetlerine devam ettiği için polis tarafından sıkı takibe alınan terörist Tuzak, terör örgütü PKK’nın Almanya’daki gösterilerini organize etmek, TKP/ML terör örgütleri ile irtibat kurmak, örgüte eleman sağlamak gibi suçlamalarla cezaevine gönderildi. Tuzak ile Almanya’da terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklananların sayısı 20’ye yükseldi.