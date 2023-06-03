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Dünya PKK'lı gruba karşı Bozkurt yaparak böyle karşı çıktı
Dünya

PKK'lı gruba karşı Bozkurt yaparak böyle karşı çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 09:55:00 -

Akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen nedenden dolayı bir araya gelen PKK'lı grup, bir süre polis ablukasına alındı.

Almaya'da kaydedilen bir görüntüde; Terör örgütü PKK'nın destekçisi bir grup ile bir Türk arasındaki gerilmi anlar kayıt altına alındı.

Akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen nedenden dolayı bir araya gelen PKK'lı grup, bir süre polis ablukasına alındı.

Kameraya yansıyan anlarda, gurbetçilerden biri ise PKK'lı grubun olduğu alana doğru ilerledi. Bozkurt işareti yapan Türk, "Ya Allah bismillah, Allahu Ekber" diye bağırdı. Alman polisi, bir anda araya girerek şahsı uzaklaştırdı.

PKK'lılar ise buna karşılık Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar attı.
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