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PKK'dan sözde evlilik yasası: Bin dolar haraç veren...

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan bir kadınla evlenerek yurt dışına taşınacak herkesten bin dolar haraç alacak.

18 Ocak 2019 Cuma 14:58
PKK'dan sözde evlilik yasası: Bin dolar haraç veren...

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Suriye dışında yaşayan ancak örgütün işgalindeki topraklarda yaşayan bir kadınla evlenerek, onu da Suriye dışına çıkarmak isteyen her erkeğin bin dolar ödemesini öngören sözde yasa çıkardı.

Örgüt, uzun süredir işgal alanının dışına çıkan herkese bir kefil bulmayı dayatıyor. Kişinin belirttiği tarihte dönmemesi halinde, kefili alıkoyuyor ve haraç istiyor.

YPG/PKK, Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal ediyor. Örgütün işgalindeki alanlarda çoğunlukla Araplar yaşıyor. Gençleri zorla silah altına alan örgüt, muhalif sesleri ve kendisine direnen azınlıkları alıkoyuyor. Yayıldığı Arap topraklarındaki sivilleri, evlerine el koyduktan sonra yer göstermeden yerinden ediyor ya da insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahrum bırakıyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:58
  1. haraç
  2. PKK
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