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PKK'dan kan donduran infaz! 3 çocuğu katlettiler

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların dramını kaleme alan yazar Aytekin Yılmaz,‘Polise ifade veren çocuk teröristler hain ilan ediliyordu. 1994’te 3 çocuğu 3 değişik koğuşta aynı anda infaz ettiklerini tanıklardan dinledim’ dedi

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
PKK'dan kan donduran infaz! 3 çocuğu katlettiler

Diyarbakır HDP il binası önünde annelerin başlattığı eylem sürerken, PKK tarafından terör örgütüne katılan çocukların akıbeti ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşanan sorunu en iyi bilen isimlerin başında da yazar Aytekin Yılmaz geliyor. PKK davasından 9 yıl tutuklu kalan ve tahliye olduktan sonra PKK’nın kaçırdığı çocukların dramını kaleme alan Yılmaz, terör örgütünün 35 yılda 20 bin çocuğu dağa götürdüğünü söylüyor.

PKK’ya katılan ve örgüt tarafından kaçırılan çocuklarla ilgili araştırmalar yapan Yılmaz, “Onlar Daha Çocuktu” isimli kitabında da, yaşananları tanıkların ağzından anlatıyor. Milliyet’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

"3 çocuğu 3 değişik koğuşta aynı anda infaz ettiler"

“PKK’daki çocuk sorununu ilk kez hapishanede gördüm. 1990’lı yıllarda koğuşa getirilenlerin çocuk olduğunu bilmezdik. O dönem örgütlü siyasi suçlardan tutuklanan 18 yaş altındaki çocuklar yetişkinlerin olduğu koğuşlara yollanırdı. Bazı yetişkin örgüt elemanları tarafından cezaevinde infaz edildi. Emniyet birimlerinin yakaladığı çocuklar sırf polise verdikleri ifadeler nedeniyle öldürüldü. Örgüt yöneticileri, bu çocukları ‘hain, işbirlikçi’ ilan ediyordu. 1994’de 3 çocuğu 3 değişik koğuşta aynı anda infaz ettiklerini tanıklardan dinledim” ifadelerini kullandı.

Çocukları terör örgütüne katılmak için ikna etmenin de zorbalık ve şiddet olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Siz bir çocuğu ikna ederek, yanınıza çekiyorsanız baskı yöntemi uygulamış oluyorsunuz. ‘Çocuklar kendi isteğiyle dağa çıkıyor’ diyenler meselenin bu yönünü atlıyorlar. İkna ve baskı yöntemiyle dağa götürmenin, kaçırmaktan farkı yoktur” diye konuştu.

Yılmaz’ın tespit ve anlatımları şöyle:

“2 günde çıktığım dağdan 2 yılda ancak inebildim diyen biri vardı. Çatışmalara katılan çocukların geriye dönüşü kolay değildir. Örgüt içi disiplinde dağdan kaçmak birincil derece suç sayılır, bunun da cezası idamdır. İdam edilenler dağda bir yere gömülür. Çoğunun mezarları belli bile değildir, çünkü illegal şartlarda gerçekleşiyor bu infazlar.”

‘Öldürülmüş olabilirler'

“PKK’nın çocukları dağa çıkarması 35 yıllık bir sorun. Çocuklardan özgürlük savaşçısı yaratmış sol karanlığı konuşmamız lazım. 5 yıl 10 yıl önce dağa götürülen bir çocuk ölmüş veya öldürülmüş olabilir. Ayrıca Devlet, geri dönecek çocuklar için yasal altyapı hazırlamalı. Çocukların ailelerine gönderildiğini düşünelim, bu çocuklar hapishanelere mi girecek, yoksa ailelerine mi verilecek? Kimse buraları konuşmuyor. Sivil çevrelerin sesi gür çıkarsa dağlarda sağ kalan çocukların dönme ihtimali artar.”

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
  1. Diyarbakır
  2. Aytekin Yılmaz
  3. pkk
  4. pkk infaz

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