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Dünya PKK'dan İsveç'e ters köşe! Şimdi ne halt edeceksiniz namussuzlar?
Dünya

PKK'dan İsveç'e ters köşe! Şimdi ne halt edeceksiniz namussuzlar?

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ann Linde'nin hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadığını ve görüntüler için manipülasyon açıklaması yapmıştı. PKK’lılar yeni video yayınlayıp İsveçli Bakanı Ann Linde'yi yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 11:49:00 -
PKK'dan İsveç'e ters köşe! Şimdi ne halt edeceksiniz namussuzlar?

 

İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakanlık tarafından, Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadığı ve manipüle edilmiş videoyu reddettiği açıklanmıştı.

Açıklamada, ''Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor." denildi.

PKK'lılar, İsveçli bakanı yalanladı

PKK’lılar, sosyal medyadan yeni görüntüler yayınlayıp İsveçli Bakanı Ann Linde'yi yalanladı. Ayrıca İsveçli Bakan Linde'nin terör örgütü YPG toplantısındaki konuşmasını ekleyip 'PKK=YPG' ifadesini kullandılar.

 

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Yorumlar

Nur

Fırlama karı seni

pisliginin kusmugunun cinayetlerinin icinde debelenen igrenc ayyas psokopat sahtekar katil gibileri

.......m
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