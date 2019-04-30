PKK'dan hain saldırı! Yaralı askerlerimiz var Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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