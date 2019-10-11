PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'deki havan saldırısıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Saldırıda, 8 şehit ve 35 yaralının olduğu belirtildi.

Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'deki havan saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saldırıda, 8 şehit, 35 yaralının olduğu belirtildi. Ayrıntılar geliyor...

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