0553 313 94 23

PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı

Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'deki havan saldırısıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Saldırıda, 8 şehit ve 35 yaralının olduğu belirtildi.

11 Ekim 2019 Cuma 20:17
PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı

Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'deki havan saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saldırıda, 8 şehit, 35 yaralının olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 20:17
  1. Mardin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum ne? Operasyona ilişkin son gelişmeler
    1. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum..
    2. Türkiye-Arnavutluk maçında ilk 11'ler..
    3. İstanbullular dikkat! Su kesintisi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım..
    5. Kritik nokta terörden temizlendi!..
    6. PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı
    7. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 3 bin..
    8. Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını..
    9. Mete Yarar'dan operasyon..
    10. Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm..
    11. ABD basını suçlu arıyor: Pompeo..
    12. TSK Suriye'nin tam olarak neresinde?..
    13. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi!
    14. Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak:..
    15. 11 yaşındaki şehidimizin babasından..
    16. ABD askeri Tel Abyad'da mı? Güvenlik..
    17. Islama köfte nasıl yapılır? Adapazarı..
    18. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır?..
    19. O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış!..
    20. Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı..
    21. Akçaabat köftesi nasıl yapılır?..
    22. Trump veto etse bile Türkiye'ye..
    23. İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl..
    24. Kestanenin faydaları nelerdir?
    25. Kestane kaç kaloridir? Kestanenin..
    26. Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl..
    27. Azez'de üs bölgesine havanlı saldırı:..
    28. Türkiye YPG'nin en büyük kozunu..
    29. Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane..
    30. Pentagon'dan Türkiye ile ilgili yeni..
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
    Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!