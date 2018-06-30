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PKK'dan Abdullah Öcalan oyunu!

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde çoğunluğun Arap olduğu bölgede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı Arap kılığında gösteren fotoğtafla bölge halkını yanına çekmeye çalışıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:48
PKK'dan Abdullah Öcalan oyunu!

Terör örgütü YPG'nin yeni oyunu deşifre oldu. Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terör örgütünün lideri Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

BÖLGEDE GERİLİM ARTINCA ÖCALAN'IN ARAP KILIĞINDAKİ FOTOĞRAFINI ASTILAR

Türk Ordusu'nun Münbiç devriyesine başlamasının ardından özellikle terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde huzursuzluk baş gösteriyor. Terör örgütünün bölgede yaşayan Türkmen ve Araplara kötü davrandığı bildiriliyor. Türkiye'nin Münbiç'e yaklaşmasıyla bölgedeki halklar terör örgütünden kurtulmak istediklerini dile getiriyor. Özellikle Araplar ile örgüt arasındaki gerilim artınca teröristler İmralı'da yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a Arap kıyafetleri giydirdi.

FOTOĞRAFLARI SADDAM'A BENZETİLİYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de terör örgütü yöneticilerinin toplantılar yaptığı bildiriliyor. Bu toplantılara bölgede yaşayan halkların temsilcilerinin de zorla getiriliyor. Özellikle Araplara yaklaşmak için bu toplantılarda Abdullah Öcalan'ın geleneksel Arap kıyafetleri olan kandura ve başa takılan kefiye giydiği fotoğrafları asılıyor. Ayrıca bölgedeki bazı noktalara yine fotomontaj olduğu iddia edilen aynı fotoğrafların bulunduğu büyük posterler asıldığı ve insanların fotoğrafları ilk gördüğünde Saddam'a benzettiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:48
  1. Ordu
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. İmralı
  5. Abdullah Öcalan

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    Ya fotoğrafa bir tek ben mi güldüm bence çok komik ....Bence bunu bizimkiler yapmıştır dalga geçmek için:)))
  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Artin Agopyan (apo / ermeni asala/haçlı-terrorörgütü) Kızılderili-Maya Kralı olarak fotoshoplansa benimde ilgi alanina girer ve tencere kapağını bulmuş derim :))
  • mustafamustafa2 sa önce
    Çulunu, semerini, soykasını değiştirseniz bile habis ruhunun aynasıpis suratı ve pis bakışı değişmiyor.Cehennem yolcusu katil..
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