PKK'da çözülme devam ediyor! Sayı 162'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde 5 teröristin teslim olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken bir yandan da ikna yöntemi ile yapılan çalışmalar hızla netice vermeye devam ediyor.

5 terörist teslim oldu

Şırnak'ta emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 5 terörist daha teslim oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

İkna yöntemi netice veriyor

Yapılan açıklamada teröristlerin, örgüte 2011,2013,2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri bildirildi.

Böylece ikna yoluyla 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 162'ye yükseldi.