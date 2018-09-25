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PKK'da büyük panik! Artık söz dinlemiyorlar

Mehmetçik Yüksekova'da bulunan Buzul Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait olan çok sayıda sığınak ve yaşam malzemesini imha etti. Başarılı operasyonlar sonrası örgütte büyük kopuşlar yaşanırken, sözde örgüt liderlerinin teröristleri kontrol edemediği belirtildi.

25 Eylül 2018 Salı 16:10
PKK'da büyük panik! Artık söz dinlemiyorlar

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki Buzul Dağları'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Komandolar 3 bin 715 metre rakımda gerçekleştirdikleri operasyonda bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan çok sayıda sığınak ve barınak ile buralara yerleştirilen yaşam malzemeleri buldu.

Operasyon nedeniyle teröristlerin bölgeden yemeklerini dahi bırakarak kaçtıkları belirlenirken bir kısım mağaraların tünellerle birbirine bağlandığı tespit edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Söz konusu barınak ve mağaralarla yaşam malzemelerini imha eden güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, operasyonlar sonucu örgütün hareket imkanının gittikçe azaldığını ve terör örgütünün Kandil'deki elebaşları dahil, sözde yönetici durumdaki teröristlerin örgüte sözlerini geçirememeye başladığını ifade etti. 

Bölücü terör örgütünden kopuşların arttığı, birçok teröristin örgütten kaçtığı belirtilirken terör örgütü içindeki kavgaların telsiz konuşmalarına yansıdığı, teröristlerin ifadelerinde ise taciz ve tecavüzle infazların her geçen gün arttığı bilgisine yer verildiğini belirtildi. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:10
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. lider kadro
  5. GÜNCEL Haberleri

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  • tuğrultuğrul59 dk önce
    Bu gavur oğlu gavurları da avlayıp gebertin. Onca insanın canına gidi namuzsuzlar kendileri hala gebermediler. Bunlar için 5 adet domuz kurşunu acil gerek.
Bugünkü Akit

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