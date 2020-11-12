PKK'da büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, öldürülen ve kaçan teröristlerin haberini aldıkça yeni şoklar yaşıyor. Son teslim haberi de Şırnak'tan geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2015'de terör örgütüne katılan bir terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olduğu anda bitkin olduğu gözlenen teröristin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının 197'ye ulaştığı bildirildi.

"Irak ve Suriye'de birçok terörist intihar etti"

Terör örgütü PKK'da son dakika itirafıyla gelinen çökme hali adeta deşifre oldu. Geçtiğimiz haftalarda kritik bir operasyonla yakalanan Terörist Murat Karayılan'ın sağ kolu Şahabettin Toprak "Irak ve Suriye'de birçok terörist intihar etti veya örgüt tarafından infaz edildi" dedi ve "Kendisini Kandil'in belediye başkanı olarak ilan etti. Birçok isim ya intihar etti ya da infaz edildi" ifadelerini kullandı.

İran sınırından Türkiye sınırlarına kaçak geçmeye çalışırken, Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığının başarılı bir son dakika operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ve yine PKK'da kod adı "Kürdistan" olan karısı Meryem Dündar ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.

Sağ kolu her şeyi itiraf etti

'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin Toprak'ın, kendisi gibi terörist olan karısı 'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar tedavisi için Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.