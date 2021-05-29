  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Sosyal medya şarlatanı eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün savunması 'pes' dedirtti!

Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi!

CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu

Mustafa Karahasanoğlu, 'Taksim Camii' mücadelesinin tarihini anlattı: Alınacak büyük bir ders var

Ünlü finans kuruluşu, Türkiye'nin tahmini büyüme rakamlarını değiştirdi

ÖSYM’den Akit’e açıklama: Garip bir operasyon çekildi

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

İP'li Ağıralioğlu kanlı ihtilalin yıldönümünde Menderes'i devirmek için darbe yaptıran CHP'nin kanalında konuştu!
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Haziran'da yapılacak
“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”
Gündem PKK’cıya seminer verdiren CHP’li Tunç Soyer’e öfke
Gündem

PKK’cıya seminer verdiren CHP’li Tunç Soyer’e öfke

Skandalları ile gündemden düşmeyen CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir skandala daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:45:00 -
PKK’cıya seminer verdiren CHP’li Tunç Soyer’e öfke

Hasan Eğrigöz  Ankara

Daha önce İzmir Mizah Festivali’nde Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan ünlü karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka’yı ağırlayıp baş tacı eden Soyer, şimdi de PKK’lıyı konuşmacı yaptı. CHP’li Tunç Soyer’in, belediyenin İzmir Sanal Kitap Günleri’ne, Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi Slavoj Zizek’e konuşmacı olarak yer vermesine büyük tepki oluştu. Akit’e konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şunları dile getirdi:

Bu ilk vukuatı değil

“Soyer’i çok iyi tanıyoruz. Yerlilikle, millilikle, vatanla, bayrakla, ezanla en ufak bir bağı yok. Seferihisar Belediye Başkanı iken bile PKK’lılarla, HDP’lilerle yapmış olduğu toplantılar, Hendek çukurlarının kazılmış olduğu dönemlerde, ‘O bölgeye gelip size yardımcı olmak istiyorum, sizlerin yanında olmak istiyorum’ diye de açıklama yapan birisiydi. Yine ‘İzmir’in ayrı parası, ayrı bayrağı olsun’ diyerek Türkiye’den koparmak istedi. Bunlarla uğraşırken İzmir’i büyük bir köy yaptı.” Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da, şunları kaydetti: “Bugüne kadar teröristlere ve terör örgütlerine sevgisini gizlemeyen Tunç Soyer, son olarak Slavoj Zizek’i konuşmacı olarak davet etmesi tam bir skandaldır. Sosyalist, felsefeci tanımlarının arkasına sığınan Zizek kalemini mürekkep ile değil Aziz Mehmetçiğimizin kanıyla doldurmuş bir terör sevicidir.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

TEK VAZİFELERİ TÜRK ASKERİNİ ÖLDÜRMEK OLAN ALÇAKLARA DESTEK VEREN KİM VARSA KESİNLİKLE YOK EDİLMELİ BU SOYERİDE MALINI MÜLKÜNÜ ELİNDEN ALIP HAPSE ATINKİ DİĞER HAİNLERE DÖNME DEVŞİRMELERE ÖRNEK OLSUN BU TİPLERİ HAYATLARI KARARTILMALI BAK BİR DAHA BİR HAİNLİK YAPABİLİYORLARMI HAİNLER BU KADAR RAHAT FAALİYET YAPAMAMALARI LAZIM
  • Yanıtla
Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın mira..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay