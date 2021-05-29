PKK’cıya seminer verdiren CHP’li Tunç Soyer’e öfke

Hasan Eğrigöz Ankara



Daha önce İzmir Mizah Festivali’nde Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan ünlü karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka’yı ağırlayıp baş tacı eden Soyer, şimdi de PKK’lıyı konuşmacı yaptı. CHP’li Tunç Soyer’in, belediyenin İzmir Sanal Kitap Günleri’ne, Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi Slavoj Zizek’e konuşmacı olarak yer vermesine büyük tepki oluştu. Akit’e konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şunları dile getirdi:

Bu ilk vukuatı değil

“Soyer’i çok iyi tanıyoruz. Yerlilikle, millilikle, vatanla, bayrakla, ezanla en ufak bir bağı yok. Seferihisar Belediye Başkanı iken bile PKK’lılarla, HDP’lilerle yapmış olduğu toplantılar, Hendek çukurlarının kazılmış olduğu dönemlerde, ‘O bölgeye gelip size yardımcı olmak istiyorum, sizlerin yanında olmak istiyorum’ diye de açıklama yapan birisiydi. Yine ‘İzmir’in ayrı parası, ayrı bayrağı olsun’ diyerek Türkiye’den koparmak istedi. Bunlarla uğraşırken İzmir’i büyük bir köy yaptı.” Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da, şunları kaydetti: “Bugüne kadar teröristlere ve terör örgütlerine sevgisini gizlemeyen Tunç Soyer, son olarak Slavoj Zizek’i konuşmacı olarak davet etmesi tam bir skandaldır. Sosyalist, felsefeci tanımlarının arkasına sığınan Zizek kalemini mürekkep ile değil Aziz Mehmetçiğimizin kanıyla doldurmuş bir terör sevicidir.”

