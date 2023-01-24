PKK yöneticisi Mustafa Karasu'dan İmamoğlu'na şok sözler

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, PKK terör örgütünün yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun “AKP-MHP faşizmini yıkmak için… Saldırılar ne olursa olsun, mücadelede ısrar etmeliyiz. Aksi halde bizi yok edecekler!” itirafını köşesine taşıdı. Karasu'nun Ekrem İmamoğlu'na destek çıktığını da belirten Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

"(...) Uzun yıllardır “medeni” geçinme hususunda mangalda asla kül bırakmayan Batı Cephesi’nin İsveç’i…

Bir nevi “Kur’an Yakma Ayini” ile Şeytan’ın emrinde bir devlet olduğunu gösterdi!

***

İkiyüzlülük, madrabazlık, düzenbazlık…

Barbarlık, gaddarlık, vandallık…

Bunların karakteridir!

***

Kur’an yakma eylemine kafadan izin veren yani “çanak tutan” İsveç devleti…

PKK ve FETÖ hamisi olmanın ötesine geçti.

İslam düşmanlığını tescilledi.

Dahası…

İslam düşmanlıklarının bir devlet politikası olduğunu açık ettiler.

NATO KAFA, NATO MERMER

İskandinav Sinek İkilisinin İsveç’i…

NATO üyesi olabilmek için Türkiye’ye söz verdi, mutabakat imzaladı, değil mi?

***

Bolca söz vardı, ama asla icraat yoktu.

PKK’lı ve FETÖ’cü kaçakları iade etmediler.

Sahtekâr Stockholm, Ankara’nın taleplerini zinhar yerine getirmedi.

***

İsveç, bu kafayla gittiği takdirde…

NATO üyeliğini, ancak rüyasında görebilmeli!

TERÖRİSTBAŞI’NIN VİDEOSU

İsveç’inden ABD’sine bütün Batılı devletlerin pek sevdiği, koltuk çıktığı PKK terör örgütünün yöneticilerinden Mustafa Karasu…

Geçenlerde yayınladığı videoda ne diyordu:

“HDP yasal kurulmuş bir parti de değil, yani kalkışmaların ortaya çıkardığı bir partidir…”

***

Hakkında, Kapatma Davası devam eden HDP’nin…

PKK’nın bir parçası/uzantısı olduğunun ve dahi yasa dışı konumunun itirafıdır, bu cümle!

Karasu, HDPKK’yı savunayım derken itiraf etmiş oldu!

BAYDIN’SAL KARASU

PKK’lı Terörist Elebaşı, hedeflerini de açıkça söyledi:

“AKP-MHP faşizmini yıkmak için…

Saldırılar ne olursa olsun, mücadelede ısrar etmeliyiz.

Aksi halde bizi yok edecekler!” dedi!

***

Bunak Baydın Amca’sı, terörist yeğeninin bu laflarını duyduysa pek sevinmiştir!

“Eh, zaten ben de Türkiye’deki muhalefete bunu vadetmiştim!” demiştir!

EKREM’İN MÜDAFASI KARASU’DAN

Haydut Devlet ABD’nin mutemet elemanı Mister Karasu…

-Ekrem Müdafa kardeşine de destek attı!

***

Hani şu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda halen daha ümidi koruyan, Kompador Sınıf’tan “Mavi Boncuk” bekleyen Mister Ekrem İmamson var ya, ondan söz ediyoruz!

HALEN ÇEVRİMİÇİ

“Boş Çuval Ayakta Durmaz” özdeyişinin örnek insanı İmamson, kendisine “Mağduriyet Piyangosu” çıktıkça “Ben neymişim be abi!” havasına girdi!

***

-Yurt gezilerine de başladı…

Derin Hüsam Cintonik ve eski tüfek siyasi saz arkadaşlarıyla eş zamanlı olarak bir de PKK elebaşından destek aldı!

***

ABD, İngiltere, AB büyükelçileri de onun için sıraya girmişti, ya…

-Daha ne olsun!"