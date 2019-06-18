PKK yazarları: AKP-MHP mutlaka yenilmeli ve tarihten silinmeli, İmamoğlu’nu destekleyeceğiz!

yeniakit.com.tr Çeşitli PKK destekçisi platformlarda yazılar kaleme alan PKK gönüldaşları, İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yenilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayıp İmamoğlu’nu kararlılıkla destekleyeceklerini açıkladılar.

PKK’lı: “İmamoğlu etrafında birleşip AKP-MHP faşizmini yıkacağız, tarihten sileceğiz!”

Yeni Özgür Politika adlı PKK propagandası yapan haber sitesinde, Selahattin Erdem imzalı çıkan yazıda çok açık ifadelere yer verildi. Erdem, “Kimin seçileceğinden çok kimin kaybedeceğine bakarak ve AKP-MHP faşizmine kaybettirmek için her türlü çalışmayı yürütmelidir” ifadesiyle mutlak surette Cumhur İttifakı’nın mağlubiyetini arzuladıklarını gösterdi.

PKK’lı gönüldaşlarını gazlamaya çalışan Erdem ayrıca, “Hiçbir şeyin AKP-MHP faşizmini kurtarmaya ve ömrünü uzatmaya yetmeyeceği görülüyor” gibi ifadelere de yer verdi.

Terör estirmek dışında bir şey bilmeyen bu PKK’lı kafanın, %40 küsur oy alan Ak Parti’yi aslında bu oy oranıyla kaybeden dolayısıyla da meşru olmayan bir iktidar şeklinde yansıttığı, Ak Parti ve MHP hile yapmazsa 23 Haziran’da kesin kaybedeceklerini söylediği ve böylece şimdiden tahrik ve dolduruşlara yeltendiği de görülmekte.

Erdem ayrıca açık bir itirafla, “İmamoğlu etrafında birleşen AKP-MHP karşıtlığı” bulunduğunu da söylemiş, son derece net biçimde İmamoğlu ile aynı safta tek yürek olarak hareket ettiklerini gözler önüne serdi.

Sözde yazar bir yanda İmamoğlu’na böyle desteklerini sunarken, diğer yanda “faşist Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” bulunup “AKP-MHP faşizmi” ve bu diktatörlüğün 23 Haziran ile sonu geleceğini öne sürdü, hatta “faşist diktatör Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kişilikleri de tarihten silinip gidecektir” ifadesini bile kullandı.

“Seçim gelsin, hele Türkiye iflas etsin, barış ve özgürlük yolu o zaman açılacak!”

Aynı çukur sözde haber sitesinin diğer yazarı Veysi Sarıözen de çok açık itiraflara yer verdi. Sarıözen, “Hele seçim olsun, hele şu S.400 krizi derinleşsin, hele Doğu Akdeniz’de doğal gaz kokusu alan köpek balıklarının birbiriyle boğuşması kızışsın, hele şu ekonomik iflas resmen ilan edilsin, yalnız Kürt halkının değil, tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarının barışa, özgürlüğe, refaha giden yolu açılacak” yazdı ve İmamoğlu’na destek istedi. Böylece Türkiye’nin mahvını ve iflasını arzulayıp el ovuşturduklarını en net şekilde gösteren PKK kafasının, bunun için Cumhur İttifakı’nın yenilmesi ve İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini savunması da pek dikkat çekti.

Ülkede “faşist bir diktatörlük” olduğunu söyleyen Satıözen, bu noktada “İmamoğlu’nun ve onu destekleyen CHP’lilerin imdadına Kürt halkı koşuyor. Kürtler ona diyorlar ki, sana seçilmen için oy vereceğiz, Erdoğan’a kaybettireceğiz” dedi. Bu suretle PKK’lılar olarak CHP adayına desteğe koşuşturduklarını açıkça ifade etti.

Yıldırım’a iftira, İmamoğlu’na destek: “Erdoğan rejimi kaybetsin diye İmamoğlu’nu destekleyeceğiz”

Açıkça iftira ve yalanlara da başvuran Sarıözen, Binali Yıldırım’ın ortak yayında Suriyelileri Suriye’de “Kürt nüfustan arındıracağımız şehirlere göndereceğiz” dediğini ileri sürerek büyük bir müfteriliğe imza attı. Bununla da kalmayan gözü dönmüş PKK’lı kafa, Binali Yıldırım’ın bu açıklamasıyla “soykırım” yapacaklarını ilan ettiğini de söyledi...

Yazısının sonlarında o da refiki Erdem ile benzer ifade kullanıp, “Erdoğan rejimine kaybettirmek için İmamoğlu’na oy vereceklerini” ilan etti.

PKK’lıların bu denli şiddetli şekilde Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı sergilemesi, diğer yandan Millet İttifakı adayı İmamoğlu’na ise kurtarıcı gibi yaklaşıp kendilerine umut veren biri olarak görmeleri pek dikkat çekti.

PKK’lı kafalar, dünyaya da Cumhur İttifakı’nı karalama Millet İttifakı’nı cilalama gayretinde

Diğer yandan PKK’nın İngilizce yayın yapan sözde haber sitesi Ahval News’te Maaz İbahimoğlu imzasıyla yayınlanan bir yazıda da, Kürt seçmen olarak İmamoğlu’na oy verecekleri açıklanmaktaydı.

Yazıda ayrıca İmamoğlu’nun Esenyurt’taki mitingine dikkat çekildi. Burada İmamoğlu’nun “HDP’den dostlarımın da burada meydanda toplandıklarını biliyorum” dediğini aktaran yazar, HDP’yi selamlamasının mitingte en çok alkış getiren hareket olduğuna vurgu yaptı.

İbrahimoğlu yazı içerisinde PKK’lı kafasını da açıkça sergileyip, PKK’yı “Türkiye’de Kürtler’in özerkliği için savaşan bir grup” şeklinde andı. PKK’yı aklayan sözlerinin hemen ardından ise hükümeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı içeri tıktı diye Kürt siyasetçilere baskı ile suçladı.

Akabinde, “Kürt destekçisi parti” diye andığı HDP’nin, İmamoğlu dahil CHP adaylarını destekleme kararı aldığını kaydederek HDP’li bir seçmenin sözlerini aktardı. Buna göre seçmen, “Hapsedilmiş milletvekillerimiz ve Selahattin Demirtaş için onun (İmamoğlu’nun) daha iyi olacağını düşünüyoruz” demiş.

Diğer yandan yazıda, İmamoğlu’nun işsiz Kürtler’e işsiz bulabileceği düşüncesi de dillendiriliyor. “Binali Yıldırım Diyarbakır’da Kürdistan diyor, ama cumhurbaşkanı yok olmamızı söylüyor” denilerek yazıya son verildi.

Bu suretle PKK yanlıların var güçleriyle Cumhur İttifakı’na iftira ve karalama, Millet İttifakı ve adayına da allama pullama yapmak için çabaladıkları görülmektedir.