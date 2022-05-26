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Medya PKK yandaşı Aynur Doğan üzerinden Kürt vatandaşları kışkırtma girişimi! CHP'li İmamoğlu kucak açmıştı..
Medya

PKK yandaşı Aynur Doğan üzerinden Kürt vatandaşları kışkırtma girişimi! CHP'li İmamoğlu kucak açmıştı..

Gazete Duvar karikatüristi Roni Batte, bugünkü çiziminde terör sevici, PKK yandaşı Aynur Doğan'ı destekledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 17:49:00 - 2022-05-26 17:59:56
PKK yandaşı Aynur Doğan üzerinden Kürt vatandaşları kışkırtma girişimi! CHP'li İmamoğlu kucak açmıştı..

 Yeniakit.com.tr 

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın Derince ilçesindeki sahnesinin AK Partili  belediye tarafından iptal edilmesini sindiremeyen çevreler, PKK yandaşı Doğan'a açıkça destek verirken, "Kürtçe" provokasyonu yapmayı sürdürüyor.

Sınır ötesi operasyonlarımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalara imza atarak terör yanında saf tutan Aynur Doğan'ın 22 Mayıs'ta Kocaeli Derince'de vermeyi planladığı konser iptal edilmişti.

Kürt vatandaşları kışkırtma amacı taşıyan açık provokasyon!

Doğan'ın konserinin iptal edilmesinde PKK yandaşlığını görmezden gelen kesim, "Kürtçe" provokasyonuna soyunarak, iktidarın Kürt vatandaşların haklarını elinden aldığını iddia etti.

Tartışmalar sürerken İzmir ve Ankara'da konser veren Doğan'a CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kucak açtı.

28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak Doğan'a bir destek de Gazete Duvar karikatüristi Roni Batte'den geldi.

Batte bugünkü çiziminde, Doğan'ın PKK yandaşlığını göz ardı ederek, Kürt vatandaşları kışkırtma amacına hizmet etti.

Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı!
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı!

Siyaset

Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP'li İmamoğlu sahip çıktı!

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