PKK yan çizdi! Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız
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PKK/KCK yöneticisi Cemil Bayık, silahsızlanma sürecine ilişkin açıklamasında Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını şart koştu. Meclis’ten geçen düzenlemenin taleplerini karşılamadığını söyleyen Bayık, KCK yöneticilerinin İmralı’ya götürülmesini de istedi. Bayık, Öcalan’ın serbest bırakılmaması halinde silah bırakmayacaklarını ve Türkiye’ye dönmeyeceklerini söylerken, sürecin başarısız olması durumunda “büyük bir savaşa hazırız” ifadesini kullandı. Bayık’ın sözleri farklı haber kaynaklarınca da aktarıldı.
PKK/KCK yöneticisi Cemil Bayık, Kandil’de Nûçe TV’ye verdiği röportajda silahsızlanma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayık, örgütün silah bırakmasını Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması, yasal değişiklikler yapılması ve örgüt mensuplarına siyasi faaliyet imkânı sağlanması gibi koşullara bağladı.
Bayık ayrıca KCK yöneticilerinin İmralı’ya giderek Öcalan’la doğrudan görüşebilmesini talep etti. “Bizim de Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor” diyen Bayık, bunun gerçekleşmemesi halinde sürecin sağlıklı ilerlemeyeceğini söyledi.
“Özgür olmazsa silahları bırakmayız”
Bayık’ın açıklamasında en fazla dikkat çeken bölüm ise silah bırakma konusunda ortaya koyduğu şart oldu. Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen Bayık, “Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye’ye gitmeyiz” dedi.
Bayık ayrıca Meclis’ten geçen düzenlemeyi yeterli bulmadıklarını belirterek örgütün siyasi ve hukuki alanda başka değişiklikler de beklediğini ifade etti.
Meclis’ten geçen düzenlemeye de karşı çıktı
Bayık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenlemenin örgütün taleplerine uygun olmadığını söyledi. Mevcut düzenlemelerde istedikleri koşulların bulunmadığını belirten Bayık, yasal değişiklikler yapılmasını talep etti.
Bayık’ın açıklamalarında cezaevlerindeki tutuklular, kayyum uygulamaları ve terör listeleri gibi başka başlıklar da yer aldı.
Bir de “büyük savaş” çıkışı
Bayık, taleplerinin karşılanmaması ve sürecin başarısız olması ihtimaline ilişkin de sert ifadeler kullandı. Sürecin sonuçsuz kalması halinde örgütün “büyük bir savaşa hazır” olduğunu söyledi. Bu ifade de güncel haberlerde doğrudan aktarıldı.
Bayık ayrıca “Türkiye PKK’yi yenemedi” şeklinde konuşarak Türkiye’nin durumuna ilişkin kendi değerlendirmelerini dile getirdi.
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