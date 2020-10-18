PKK ve HDP, Kürtlere 40 yıldır acıdan başka hiçbir şey vermedi
Çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 412'nci gününde devam etti.
Oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, 19 ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, "6 yıl oldu evladımı benden çalıp götürdüler. Gözlerim hep kapıda. Artık oğlumu almadan buradan gitmem” dedi.
Oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın ise HDP ve PKK'ya tepki gösterdi: "HDP ve PKK, 40 yıldır Kürt halkına acıdan başka ne verdi? 14-15 yaşındaki çocukları dağlarda ölüme terk etti., ailelerine de acılar yaşattı. Ey HDP, nereye kadar Kürt halkını kullanacaksın?”