PKK talimat verdi! Korkunç tuzak

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği harekatlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, yıllar önce yollara döşediği uyuyan EYP’leri kullanmaya başladı. Ateşleyici fünyelerin sabotajcı diye tabir edilen bombayı infilak ettirmekle sorumlu teröristlerce EYP’ye monte edilmesi sonucu 8 şehit verdiğimiz saldırının, örgütün şehir yapılanması tarafından çevre illerden gelen teröristlerce düzenlendiği öne sürüldü.

Tedbirler arttırıldı

Patlamanın gerçekleştiği noktaya EYP’nin uzun süre önce gömüldüğü ve iyi muhafaza edildiği, örgütün şehir yapılanmasında bulunan teröristlerinin karakolu ve geçiş güzergahını uzun süre izlediği, saldırı için en uygun zamanı beklediği bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonlarla yurt içinde ve dışında sıkışan ve eylem kabiliyetini büyük ölçüde kaybeden örgütün bu tür EYP’li saldırılara yöneleceği istihbaratı alınarak güvenlik birimlerince tedbirler arttırıldı.

"Halkın arasına sızın" talimatı

Yazın ağır darbe alan ve kış yapılanmasına izin verilmeyen PKK’lı teröristlerin büyük gruplar yerine 2-3 kişilik küçük gruplar halinde gezmeleri ve sivil olarak halkın arasına sızarak gizlenmeleri yönünde talimat aldıkları belirlendi. Güvenlik güçleri, bu kapsamda istihbarat ve eskiden yerleştirilmiş düzeneklere karşı arama tarama faaliyetlerine ağırlık verdi.