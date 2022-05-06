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Gündem PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı, sınırda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:57:00 -
PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.D'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, Hopa ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Gürcistan'a kaçmaya çalışan şüpheli M.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edilecek.

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