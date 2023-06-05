PKK şovuna seyirci kaldılar

TAHSİN HAN

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoan’la İsveç’in birliğe katılımını onaylaması için görüşürken destek istediği ülke yine PKK’nın şovuna sahne oldu. Türkiye’nin teröristlere müsamaha gösterilmemesi talebi üzerine 1 Haziran’da sözde terör yasasını yürürlüğe sokan İsveç’in bu adımının da göstermelik ve göz boyama olduğu ortaya çıktı.

İsveç basını bile dün hükümetin Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen “anayasal hak” diyerek PKK’lı teröristlere gösteri izni verdiğini yazdı.

PKK yandaşlarının bir haftadır tanıtımını yapıp çağrılar yaptığı başkent Stockholm’deki terörist gösterisi yine şova döndü ve yine İsveç polisi seyretti. “İsveç’te NATO’ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır” sloganıyla yapılan gösteriye yüzlerce PKK üyesi katılırken, İsveçli sol parti milletvekilleri de onlara destek olmak için yürüyüşe katıldı. Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Norra Bantorget kürsüsünde “Cumhurbaşkanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström’e siyaseti Türkiye diktatörlüğüne teslim etmemelerini söylemek için buradayız” derken İsveç halkının NATO konusunda bir karar vermesi gerektiğini belirtti.

Yasanın önleyiciliği yok

İsveç basınına konuşan PKK’lı Uğur Çetinkaya isimli terörist, Erdoğan’ın politikalarının “dünyayı ve çoğunlukla Kürtleri tehdit ettiğini” iddia ederken elindeki örgüt flamasıyla İsveç’in Kürtleri koruması gerektiğini söyledi. Avrupa’da ve İsveç’te terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nın paçavralarını taşıyıp sonra kendilerini Kürt olarak lanse eden örgüt yandaşlarının Türkiye ve Erdoğan’a yönelik hakaretlerini NATO onayı bekleyen İsveç’in polisi ise sadece seyretti. PKK’ya yakın Rojava Komitesi tarafından organize edilen gösteride teröristbaşı Apo ve PKK paçavralarının çokluğu İsveç siteleri tarafından da dile getirildi. “PKK halktır ve o halk da biziz” sloganları atan örgüt yandaşlarının başkentteki şovu yaklaşık 3.5 saat sürdü.

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Bu arada İsveç basınındaki haberlere göre “1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasasının PKK yandaşlarını ve gösterilerini engellemede bir etkisinin olmadığının Stolcholm’deki gösteriyle kanıtlandığı” belirtildi.