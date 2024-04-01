'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen DEM'li belediye başkanı oldu!

Türkiye sandık başına gitti ve 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek belediye başkanlarını seçti. CHP DEM Parti ile yaptığı Kandil uzlaşısı ile birçok bölgeyi alırken, DEM Parti de doğu bölgelerinde CHP'nin desteğiyle il yönetimine getirildi.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na PKK sevici Abdullah Zeydan seçildi.

PKK'dan hapis cezası almıştı

Aslen Hakkarili olan ve Hakkari milletvekilliği de yapan Zeydan hafızalara PKK propagandalarıyla kazındı. Milletvekilliği döneminde de terör propagandasını sürdüren Zeydan'a, eyleme katılma ve 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle ceza verilmişti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan'a 'örgüte yardım'dan 5 yıl, "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle de 'örgüt propagandası yapmak'tan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Tahliye olduktan sonra siyasete döndü

8 yıl 1 ay ceza alan Zeydan 2016-2022 yılları arasında cezaevinde kaldı. 2022'nin Ocak ayında tahliye edilen Zeydan siyasete geri dönüş yaptı. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimi yüzde 55'ten fazla oy alarak kazandı.