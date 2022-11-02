PKK sivillere ait 140 eve saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, insanları alıkoymasının yanı sıra sivillerin yerleşim yerlerini hedef alıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), konuyla ilgili rapor yayınladı.

PKK/YPG işgalindeki Haseke'nin Guveyran Mahallesi'nde bulunan Sanayi Hapishanesi'nde tutuklu onlarca DEAŞ'lının 20 Ocak'ta kaçmasının ardından yaşananlar gözler önüne serildi.

Teröristler, mahallelere baskınlar düzenledi

Raporda, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, kaçan DEAŞ'lıları yakalamak için 21 Ocak-11 Şubat tarihlerinde hapishane çevresinde bulunan bazı mahallelere baskınlar düzenlediği hatırlatıldı.

Evleri hedef aldılar

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere yer verilen raporda, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları yakalama bahanesiyle en az 147 ailenin barındığı 140 evden 48'ini tamamen yıktığı, geri kalanlarına ise çeşitli boyutlarda zarar verdiği kaydedildi.

PKK/YPG'nin Haseke'deki Guveyran ve Zuhur mahallelerinde iş makineleri kullanarak söz konusu evleri yıktığı bilgisine yer verilen raporda, sivillerin mağdur edildiği vurgulandı. Evleri yıkılan sivillere tazminat ödenmesi için PKK/YPG'ya çağrı yapıldı.

Onlarca DEAŞ'lının firarı

AA'nın aktardığına göre, DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

PKK/YPG'li teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı. PKK/YPG, hapishane çevresine destek göndererek, isyanı bastırmış hapishane kontrolünü tekrar ele geçirmişti.

Firar eden bazı DEAŞ'lılar, hapishane çevresindeki bazı binalara da gizlenerek PKK/YPG'li teröristlerle şiddetli çatışmalara girmişti. Terör örgütü tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.