PKK sitesi Mezopotamya Haber Ajansı'nın sesi kesildi

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Terör örgütleri ve siyasal uzantıları tarafından kurulan internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile mücadele devam ediyor.

PKK, FETÖ, MLKP ve DHKP-C gibi terör örgütlerine ait sosyal medya hesapları, internet siteleri güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alındı. İncelenen internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, terör örgütleri adına yasadışı yayın yapan, örgütün propaganda faaliyetlerinde bulunan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmeye devam ediliyor.

Bir terör sitesi daha kapatıldı

Son olarak PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten Mezopotamya Haber Ajansı güvenlik birimlerince tespit edilerek gerekli yasal işlem başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği, yapılan haber içeriklerinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı ve Türkiye aleyhtarı haberlere imza atıldığı gerekçesiyle Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğine bu sitenin erişiminin kapatılması istendi. Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonrasında siteye erişim engeli kararı getirilerek, siteye girilmek istendiğinde, “Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engeli getirilmiştir. Mezopotamyaajansi31.com 19/4/2021 tarihli ve 2021/2111 D iş sayılı Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri görülmeye başlandı. Bu tür işlemler FETÖ terör örgütünün yurtdışına kaçan firari teröristleri veya yandaşları tarafından açılan sosyal medya hesaplarına da uygulanıyor. Açılan bu hesaplar üzerinden Türkiye aleyhine yürütülen kara propagandalar tespit edilerek gerekli hukuki süreç işletildikten sonra erişim yasağı getiriliyor.