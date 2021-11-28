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Yerel PKK sevici 15 kişi hakkında karar
Yerel

PKK sevici 15 kişi hakkında karar

Elazığ’da sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 15 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 13:46:00 -
PKK sevici 15 kişi hakkında karar

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan kişiler tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 15 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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