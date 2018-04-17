PKK raporunda korkunç ayrıntı

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren "korkunç" cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.



RAPOR GEÇEN AY YAYIMLANDI



BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.