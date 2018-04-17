PKK raporunda korkunç ayrıntı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." ifadelerini kullandı.17 Nisan 2018 Salı 11:01
BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren "korkunç" cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.
RAPOR GEÇEN AY YAYIMLANDI
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.
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