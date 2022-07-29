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Dünya PKK, Peşmerge'ye saldırdı
Dünya

PKK, Peşmerge'ye saldırdı

PKK'lı teröristler, Irak ile Suriye arasında bulunan Fişhabur sınır kapısı yakınlarında Peşmergeyi hedef aldı. Saldırıda bir Peşmerge yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:22:00 -
PKK, Peşmerge'ye saldırdı

Erbil merkezli K24 TV kanalının (Kurdistan24) Peşmerge güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, akşam saat 22.45'te PKK'lı teröristlerin Fişhabur kapısı yakınlarında sınırın Irak tarafına geçmeye çalıştıkları belirtildi.

Peşmerge güçleri tarafından geçişleri engellenen PKK'lıların açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı kaydedildi.

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Yorumlar

gerçek kürtler Türkiye vatandaşı vatansever imanlı çalışkan kardeşlerimiz ile peşmergedir...PKK ajan-kiralık katil, ABD-İRAN ın bölgeyi kanla terörle değiştirme, işgal etme ve 2.israili/şii hilali kurabilme işbirlikçisi suçlu blackwater-şii haşdi şabi iş

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