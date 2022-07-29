PKK, Peşmerge'ye saldırdı
PKK'lı teröristler, Irak ile Suriye arasında bulunan Fişhabur sınır kapısı yakınlarında Peşmergeyi hedef aldı. Saldırıda bir Peşmerge yaralandı.
Erbil merkezli K24 TV kanalının (Kurdistan24) Peşmerge güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, akşam saat 22.45'te PKK'lı teröristlerin Fişhabur kapısı yakınlarında sınırın Irak tarafına geçmeye çalıştıkları belirtildi.
Peşmerge güçleri tarafından geçişleri engellenen PKK'lıların açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı kaydedildi.