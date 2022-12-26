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Dünya PKK Paris'i yakıyor! Polis aracına saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı
Dünya

PKK Paris'i yakıyor! Polis aracına saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı

PKK terör örgütü yandaşlarının Paris sokaklarında polis aracına saldırdıkları ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 21:09:00 - 2022-12-26 21:44:14

Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı bahane eden PKK'lı teröristler, kenti savaş alanına çevirdi. PKK yandaşlarının polis aracına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, PKK'lıların sivillerin yanı sıra polis araçlarına saldırdığı anlar yer aldı.

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki olaylar sürüyor.

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Yorumlar

birgarip

Pariste hersey çok güzel

CAN BAR

Çok güzelhareketler bunlar
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