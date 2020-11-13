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Gündem PKK, Kürt kanı dökmeye devam ediyor
Gündem

PKK, Kürt kanı dökmeye devam ediyor

Her fırsatta Kürtleri savunduğu yalanına başvurmasına rağmen en büyük zararı yine Kürt vatandaşlara veren terör örgütü PKK’nın gerçek yüzünü, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:47:00 -
PKK, Kürt kanı dökmeye devam ediyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Daha önce PKK’ya destek veren Mesut Barzani liderliğindeki KDP’den yapılan son açıklamada, “PKK’nin amacı hiçbir zaman Kürt meselesi olmamıştır. PKK’nin siyaseti ulusal ve milli bir siyaset değildir. PKK defalarca Kürtler arasında savaş ve kan dökülmesine sebep olmuştur. Meşru Kürt davasına büyük bir zarar vermiştir. Ulusal olmayan bu siyasete bağlılıkları tüm samimi ve demokrasi savunucuları nezdinde şüphe ve soru işaretlerine neden olmuştur. Bu soru işaretleri ve şüpheler, PKK tarafından her geçen gün daha da güçlendirilmektedir” denildi.

Çocuk kaçırıp köy yakıyorlar

Terör örgütünün işgal ettiği topraklarda yerel halka zulmettiğine dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: “PKK çocukları kaçırmak, yaşlılara eziyet etmek, köyleri yıkmak, çiftçilere eziyet etmek, bağ ve bahçeleri yakmak ve şehitlerin kanıyla kazanılan Kürdistan Parlamentosu ve hükümetine karşı olmak gibi eylemlerine devam ediyor. Kürdistan Bölgesi'nin statü elde etmesinin ardından PKK, KDP ve Barzani düşmanlığına başladı. Buna yönelik her türlü uygulamayı üstlendi. 90’lı yıllarda KDP ve KYB’ye karşı 4 defa savaşa girişmesi de bu gerçeği ispatlaması açısından belgedir ve yeterlidir.”


Yeni Akit Gazetesi
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