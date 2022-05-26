PKK Irak'ta sivilleri hedef aldı: 2 ölü
Terör örgütü PKK Irak'ta da sivilleri hedef aldı. Teröristlerin Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok'ta yaptığı roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Duhok kentine bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylülere roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, terör örgütünün köyü 2 roketle hedef aldığı ve saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı ifade edildi.