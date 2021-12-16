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Dünya PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında saldırı düzenledi
Dünya

PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında saldırı düzenledi

Terör örgütü PKK üyeleri, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'da güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:00:00 -
PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında saldırı düzenledi

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Berbuhari, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının karıldığı ifade edildi.

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