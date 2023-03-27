PKK ile kumar masasına oturan İyi Parti'den Erdoğan tiyatrosu

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Terör sevici Selahattin Demirtaş'ın “HDP, Başkan Apo'nun projesidir, bunu unutmadan çalışmaları yürütmeliyiz.” ifadeleriyle tanımladığı HDP ile sözde milliyetçi İyi Parti aynı masaya oturdu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sözde milliyetçi İyi Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi verdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi halinde dilekçeyi işleme koyacaklarını söyledi.

"Bu bir siyasi tavır değildir, bu bir hukuki tavırdır" sözleriyle kendilerini savunan Poyraz şu ifadeleri kullandı:

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"Bu bir siyasi tavır değildir, bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu anayasaya olan saygımızla alakalıdır. Sayın Genel Başkanımız da bu çizgiyi hepimize siyasette şiar edindirtmiştir. Bu başvurumuzu YSK'ya sunuyoruz. YSK'nın da anayasaya, kanuna bağlı ve dikkatli bir şekilde karar vereceğinden şüphe etmiyorum"

“HDP, Başkan Apo'nun projesidir"



"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi rezil ifadeler kullanan terör sevici Selahattin Demirtaş, HDP'yi şöyle tanımlamıştı:

“HDP, Başkan Apo'nun projesidir, bunu unutmadan çalışmaları yürütmeliyiz.”