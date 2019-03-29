PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş, kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşağılamaya çalıştı

Önce gençten broşür alan İP'li Koraş, "Sen andımızı biliyor musun? Oku bakayım andımızı. Seni sorguya çekiyorum" sözleriyle taciz etti. İP'li Koraş'ın "Bitti mi çaylarınız, makarnalarınız" gibi kışkırtıcı sorularını olgunlukla karşılayan gencin tavrı dikkat çekti. Kışkırtıcı sorularını saygısını bozmadan yanıtlayan genç provokasyona gelmeyerek o anları kaydeden Koraş'ın tüm kirli planını bozdu.

Gencin tavrı dikkat çekti

Genç yine saygıda ve efendilikte ödün vermezken, Mine Koraş "Seni videoya çekiyorum. Ne mezunusun? Sorusuna bile aynı efendilikle cevap veren genç ‘iyi günler abla’ diyerek bu aşağılık provokasyonu bu şahsın yüzüne çarptı.

İP'li olduğu ortaya çıktı

Koraş'ın İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara cevap veren Koraş, "Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı olsa, bu zihniyetin eline düşmesinden çok daha iyi" sözleriyle bir skandala daha imza attı.