PKK hiç bu kadar açık konuşmamıştı! "6'lı masayla biriz beraberiz" Cevap ver Akşener, beraber misiniz?
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Muhalefete çağrıda bulunan terörist Kalkan, "İyi birleşsinler. Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi. Bakalım Akşener'den terörist başına bir yanıt gelecek mi?
Teröristbaşı Kalkan daha önce de muhalefetin ittifak içinde olması yönünde tavsiyeler vermiş "Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" diye konuşmuştu.
'İYİ BİRLEŞSİNLER'
Muhalefete tavsiyeler vererek çağrıda bulunan teröristbaşı, 'Umut ediyoruz onlar da daha iyi tartışılırlar dersler çıkarırlar. 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim değişim yılı. Kendisini böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler doğru anlasınlar iyi birleşsinler. Görev ve sorumlulukarının bilinciyle hareket etsinler.' ifadelerini kullandı.
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz...
'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'
Terörist Duran Kalkan, muhalefete destek vermekten geri durmayacaklarını 'Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz.' sözleriyle dile getirdi.