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Dünya PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!
Dünya

PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Murat Karayılan, "Ermenistan ittifak yapsa, durum farklı olabilirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:18:00 -
PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırısının üzerinden 1 hafta geçti. İşgalci Ermenistan güçleri birçok sivili şehit ederken, Azerbaycan’ın başarılı operasyonlarında birçok düşman askeri etkisiz hale getirildi. Ermenistan gibi sivil katili olan terör örgütü PKK’nın elebaşısı Murat Karayılan, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. PKK’nın Ermenistan cephesinde savaştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Karayılan, gerekirse savaşabileceklerini de söyledi. Ermenistan’ın ağır kayıplarına ilişkin konuşan teröristbaşı, “Bizimle ittifak yapsalar durum daha farklı olurdu” dedi.

PKK elebaşısı Murat Karayılan, Dengê Welat Radyosu’na konuştu.

Karayılan, Ermenistan ile dostane ilişkiler geliştirmekten memnun olacağını söyledi ve Ermeni halkından “dostları” olduğunu açıkladı. Karayılan, şu an Ermenistan saflarında savaşmadıklarını söyledi.

Bizim ideolojik perspektifimize göre olursa, tabii ki bazı güçlerle dayanışmada bulunabiliriz” diyen teröristbaşı, “Ermenistan Devlet yönetimi, Türk devletine karşı ya da dış güçlere karşı kendini irade haline getirme çabası geliştiren bir yönetim durumunda değildir. Biz böyle bir çabalarını görmedik” diye konuştu.

Ermenistan devlet yönetiminde eksiklikler olduğunu savunan bebek katili Karayılan, Erivan’ın kendisini üç ve irade haline getiren farklı gruplarla ittifak yapan bir politika izlemediğini söyledi. Bundan dolayı Türkiye’nin Azerbaycan’ı kışkırtarak savaştırdığı iftirasını atan haysiyet yoksunu katil, “Eğer Ermenistan da siyaset yürütseydi, ittifaklar yapsaydı; tabii ki durum daha farklı olabilirdi. Mesela; Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve PKK’yle ilişkisini güçlendirseydi, Türk devletine karşı yine de eli güçlü olurdu” ifadelerini kullandı.

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