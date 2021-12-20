PKK elebaşından CHP, İYİ Parti ve HDP'ye talimat! "Seçim çağrısını bırakın, halkı sokağa dökün"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, halkın sokağa dökülmesi gerektiğini söyleyerek muhalefete skandal bir çağrıda bulundu.

"Muhalefetin hep ‘seçim seçim’ demesi biraz kendini kandırmadır"

İktidarı düşürmek için halkın ayaklanması gerektiğini belirten Karasu, "Toplumun çoğunluğu bu iktidara, bu ittifaka karşı. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir ara diyorlardı ya işte Türk İslam sentezi MHP, yine böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu iktidar böyle bir iktidar. Yani bu amacını mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Bu açıdan muhalefetin hep ‘seçim seçim’ demesi biraz kendini kandırmadır.

"CHP, İYİ Parti, HDP'nin harekete geçmesi gerekiyor"

Halkın ayağa kalkması gerekiyor. Bu iktidarı düşürmek mücadele ile olabilir. Ancak halkın mücadelesini örgütlemek gerekir. Halkın sokağa dökülmesi provokasyon değil.

İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı, sokaklara çıkmalı. CHP, İYİ Parti, HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesiyle ilgili de açıklamada bulunan Karasu, "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" demişti.