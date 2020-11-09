PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

Amanoslar yapılanması da çökertilen terör örgütü PKK'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde kurduğu üs bölgeleri ile köşeye sıkıştırdığı PKK'nın sözde üst yapılanması KCK'nın sözde eş başkanı Hülya Oran "Dar bir alana hapsediliyoruz" diyerek örgütün içine düştüğü çaresizliği itiraf etti.

Bir yandan TSK'nın yürüttüğü kararlı operasyonlar, diğer taraftan ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Irak'ın kuzeyinde, örgüt kontrolündeki alanlarda yeniden otorite sağlamaya başlaması terör örgütü PKK'yı darboğaza sürükledi.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde Duhok kırsalındaki Gara bölgesine de Peşmerge Özel Kuvvetleri olarak bilinen Zaravani güçlerinin yerleştirilmesi terör örgütü PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Öte taraftan PKK'nın artık Kuzey Irak'ta ciddi bir tehdit haline geldiğini belirten Mesud Barzani, terör örgütüne bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrısını tekrarladı ve aksi halde askeri operasyona başlayacakları sinyalini verdi.

Çaresizliği itiraf etti!

Terörist elebaşlarından KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da saklandığı delikten örgüt yayınlarına yaptığı açıklama ile, örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

Sabah'ın haberine göre, terörist Oran, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere adeta ağladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki..."

"Irak'ta bize yönelik yoğun saldırılar var. Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce kayıp yaşandı ve yaşanıyor. Gittikleri yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ve ilhak ediyorlar. Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor.

"KDP, Türkiye ile çalışıyor" diye isyan etti

Gara'nın birçok bölgesine Zaravani Özel güçlerini yerleştirdiler. KDP, Türk devletiyle planlı hareket ediyor. Türk askerlerinin girmediği daha iç kesimlere peşmerge özel güçleri yerleştiriliyor."