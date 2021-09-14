PKK elebaşı Kalkan zırıl zırıl ağlamaya başladı

Göksel ÇAĞLAV/ ANKARA

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşı örgütün medya yapılanması üzerinden yaptığı açıklamada ağlayarak yardım istemeye başladı.

Mehmetçiğin üstün zaferler elde ettiği sınır ötesi operasyonlarda ağır kayıplar veren PKK kaybettiği teröristlerin yerine yenisini koyamadığı için sızlanmaya başladı. Ağır yenilgiyi kabul eden terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan TSK tarafından ağır saldırı altında olduklarını belirterek, “Neredeyse olsa nükleer silah kullanacak. İşgal var, katliam var, linç yapıyor. Mezarlara saldırıyor. Çok ses çıkmıyor yani. 'İki güç savaşıyor, savaşmasınlar, ne yapalım' der gibi bir durum var. Sivil olursa vurmamalı, gerilla olursa vurmalı gibi bir yaklaşım da var. Böyle bir durumda gerilla destek bulamıyor. Devrimci güçler, savaşçılar, özgürlük savaşçıları, antifaşist savaşçılar yeterince destek bulamıyor. Sahiplenilmiyor yeterince, yalnız kalıyor. Düşman saldırıları daha fazla hedefliyor. Böyle olmaz, böyle olmamalı.” ifadelerini kullanarak çaresizliklerini itiraf etmeye başladı.