PKK elebaşı Duran Kalkan Zillet koalisyonuna talimat verdi

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan, "Asker sahaya geç indi" iddiası ile ilgili 6'lı masanın söylemlerini yetersiz buldu. "AKP ve MHP orduyu vatandaşları depremden kurtarmaya sevk etmek yerine savaşa sevk ediyor" diyen Kalkan, 14 Mayıs'ta seçim olacağına da inanmadığını kaydetti.

Dağa kaçırdığı genç kızlar ile çektirdiği sevgili pozlarını gururla sosyal medyada paylaşan Duran Kalkan, hükümetin deprem felaketi sonrası olağanüstü hâl ilan ettiğini hatırlattı; OHAL şartları kullanılarak seçimlerde hile yapılacağını öne sürdü.

"OHAL ortamında seçim mi olur? Olmayacağı çok açık" diyen Kalkan, AK Parti yönetiminde ağırlıkla kabul gören 14 Mayıs kararına inanmadığını söyledi.

Depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi yapılan binalardan oluştuğu bilgisine değinmeyen Kalkan, "Depremin sorumlusu AKP-MHP hükümetinin rantçı politikalarıdır" dedi.



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MİLLET İTTİFAKI DAHA ETKİN OLMALI



6 Şubat'taki felaketin ardından 'askerin sahaya inmediği' şeklindeki muhalefet söylemini benimsediği görülen PKK'lı Kalkan, CHP'den ve Millet İttifakı paydaşlarından bu konuda daha etkin bir tavır beklediğini söyledi.

"Sadece HDP ile Emek Özgürlük İttifakı biraz tepki gösterdi ama CHP, Millet İttifakı içindeki diğer partiler mesela tutum koyabilirlerdi. AKP-MHP’nin yaptıklarına bu anlamda tutum koyabilirler. Orduyu işte vatandaşları depremden kurtarmaya sevk etmek yerine savaşa sevk ediyor. Savaş alanında tutuyor. Yani bunu eleştirebilirlerdi. Bu anlamda zayıf kaldılar, yetersizdirler" diyen Kalkan, depremin vurduğu kentlerde nüfusun yüzde 70'inin Kürtlerden oluştuğunu, örgütün de bu büyük felaket nedeniyle 'eylemsizlik kararı aldığını' savundu.



Devletin felaketzedelere yardım ulaştırırken Alevi ve Kürt vatandaşlara ayrımcılık yaptığı şeklindeki yaygarayı da bir kez daha dillendiren PKK elebaşı, ilan ettiklerini ileri sürdüğü sözde 'eylemsizliğin' devamı için muhalefetin hükümete karşı daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini belirterek, örgütün propaganda aygıtları üzerinden şu tehdidi savurdu:

"Eğer bunu da daha iyi değerlendirmek istiyorlarsa, o zaman bütün siyasi çevreler tutumlarını ortaya koymalıdır. Hem Türkiye’nin içinden olur, hem yurt dışında Türkiye siyasetiyle ilgili olan herkes açısından olur. Öyle olmazlarsa kabahat suç bizden gidiyor. Biz de yani kendi anlayışımıza göre takip edeceğiz."