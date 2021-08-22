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Gündem PKK destekçisi Şivan Perver'in bir kardeşi daha koronavirüsten öldü!
Gündem

PKK destekçisi Şivan Perver'in bir kardeşi daha koronavirüsten öldü!

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Şivan Perver'in bir kardeşi daha koronavirüs sebebi ile öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:54:00 - 2021-08-22 23:02:12
PKK destekçisi Şivan Perver'in bir kardeşi daha koronavirüsten öldü!

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici Şiran Perver'in ağabeyi 74 yaşındaki Halil Aygün koronavirüsten öldü.

18 gün çekti

Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraştığı öğrenilen 10 çocuk babası Halil Aygün, 18 gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

Şivan Perver'in diğer kardeşi Aziz Aygün de geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs sebebi ile ölmüştü.

Şivan Perver, son olarak Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Peşmerge'ye yaptığı, "PKK'yı vurmayın" çağrısı ile tepkileri üzerine çekmişti.

Perver açıklamasında, ülkemizi de hedef alarak haddini aşan ifadeler kullanmıştı: "Biz sanatçı hassasiyeti, bu halkın sesi olarak ülkemizin peşmergelerinden ricada bulunduk. Sayın Peşmerge Bakanı da iç çatışma istemediklerini söylediler. Bundan sonra bir çatışma olursa bu işgalci devletlere, Türk devletine hizmet olur. Herkes Kürt halkının düşmanı kim biliyor."

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