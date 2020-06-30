PKK bitecek HDP kapanacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK karşısında aldığı üstün başarı ve Doğu bölgelerinde halka gösterilen devlet şefkati ile Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti terör örgütünü bitme noktasına getirdi. 2014 yılında örgüte katılım 5 bin 559’e kadar çıkarken, bu sayı 2016 yılında 703, 2017’de 161, 2018’de 136, 2019 yılında 130, 2020 yılında ise 21’e kadar indi.

Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Mehmet Yavuz, “Kürt halkı, meselenin Kürt meselesi olmadığını anladı” dedi.

Devlet annelerin yanında

Dr. İmbat Muğlu, “Terör örgütünün bitme noktasına gelmesi ve katılımın en aza inmesinin sebebi sadece askeri başarımız değil, Kürt halkı da uyandı artık. Daha önce dağa katılan gençler 20 yaşlarında. Şu anda o yaşta olanlar AK Parti hükümeti ile doğdu. Bu gençler meselenin Kürt meselesi değil, PKK meselesi olduğunu gördüler. Bu devlet 83 milyonun. Örgüte katılımın bu kadar aza inmesi, Irak’taki pençe operasyonları kadar önemli. Bu demek oluyor ki biz iç huzuru sağlamışız. Bunda Diyarbakır annelerinin de büyük etkisi oldu” şeklinde konuştu.

Devletin şefkat elinin teröre karşı büyük etkisinin olduğuna dikkati çeken Gazi Mehmet Yavuz ise, “Şimdiye kadar devleti vatandaşa düşman olarak gösterenler, bunu yapamayınca halk da neyin ne olduğunu gördü. TSK’dan FETÖ’cülerin atılmasıyla Doğu halkı, Mehmetçiğin ne kadar vefakar, merhametli olduğunu gördü. 90’larda karakola gitmeye korkan halk şimdi evi gibi karakola gidiyor. Tabii HDP’li belediyelerin vatandaşa hizmet sunmaması, atanan kayyımların vatandaşların sıkıntılarını gidermesi, insanların hizmet görmesine vesile oldu. HDP o Kürt anaların da yanında durmadı. Halk durdu, devlet durdu” ifadelerini kullandı.

Aylardır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan acılı anneler Ayşegül Biçer ve Sevdet Demir de yaptıkları açıklamada, “Bütün annelerin sesi olmaya çalıştık. Örgüte katılımın düşmesi en azından diğer anneleri sevindirecek. Evlatlarımızın zorla dağa kaçırıldığını herkes biliyor. HDP/PKK’nın gerçek yüzü bu. Tek işi eleman bulamayınca birilerini kaçırmak. Dağa kaçırılanlar dönene kadar devam edecek bu direniş. Güvenlik güçleri, milletimiz, Diyarbakır annelerinin ortak mücadelesi ile PKK bitecek. Sonra da HDP kapanacak” dedi.