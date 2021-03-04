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Dünya PKK, Almanya’dan dağa kaçırdı
Dünya

PKK, Almanya’dan dağa kaçırdı

Almanların kol kanat gerdiği terör örgütü yine bir anneyi gözü yaşlı bıraktı. 5 Ocak’ta kızı kaçırılan Remziye O., “Allah rızası içi bana yardım edin” derken PKK tarafından tehdit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:20:00 -
PKK, Almanya’dan dağa kaçırdı

Terör örgütü PKK, Türkiye’nin yanı sıra Türklerin bulunduğu diğer ülkelerde de gençleri kaldırıp dağa çıkarmaya devam ediyor... Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Neşe O.’nun (23) ailesi kızını bulmak için mücadele ediyor.  5 Ocak’ta evinden aracıyla ayrılan ve bir daha dönmeyen Neşe O., PKK tarafından kandırılarak ailesinden koparıldı. Edinilen bilgiye göre, Neşe O. örgüt içerisinde faaliyet gösteren erkek arkadaşı aracılığıyla Köln’deki örgüt mensuplarının toplandığı “Mala Kurda” isimli derneğe gidip gelmeye başladı. Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Neşe O.’dan bir daha haber alınamadı. Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı. 

Aile bireyleri “Mala Kurda” isimli derneğe giderek kızlarının akıbeti hakkında bilgi almak istedi ancak dernekte bulunan PKK yandaşları tarafından tehdit edilerek kızlarını bir daha aramamaları uyarısıyla karşılaştı. Bunun üzerine, aile Almanya’daki yetkili mercilere başvurdu.

Kaçırılan kızı için ağıtlar yakan anne Remziye O. sosyal medyadan, “Lütfen bana yardım edin. İki aydır kızımızı bize göstermiyorlar. Köln’deki derneğe gidiyorum. Allah rızası için herkesten yardım bekliyorum” paylaşımında bulundu.

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