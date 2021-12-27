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Spor Pjanic'ten sakatlık açıklaması!
Spor

Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Miralem Pjanic, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:00:00 -
Pjanic'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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