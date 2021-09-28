Pjanic'ten sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay mücadelesinde sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in yeniden sahalara dönüş tarihi belli oldu.

"3 hafta oynayamayacağım"

Siyah-beyazlı takımın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersek'li oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada sakatlığının beklediğinden biraz daha ciddi olduğunu belirtti. NTV Spor'da yer alan habere göre Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan ve Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında da forma giyemeyecek olan Pjanic, sakatlığını atlatarak yeniden takıma katılacağı günü beklediğini belirtti.

31 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş ile çıktığı 5 maçta, 3 asistle oynadı.