Pjanic'ten Morata ve De Ligt'e uyarı

Bosna Hersekli yıldız futbolcu Pjanic Beşiktaş için Süper Kupa maçına hazırlanırken bir diğer yandan Barcelona konusunda Juventus'taki eski takım arkadaşı Matthijs De Ligt ve Alvaro Morata'yı uyardı.

Pjanic'ten De Ligt'e uyarı

İtalyan Tuttosport'a konuşan Miralem Pjanic iki futbolcunun Barcelona'ya transfer olma konusunu iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Pjanic "De Ligt, Bonucci ve Chiellini'nin yanına gelerek çok önemli bir karar verdi. Juve'de mutlu ve mutlu olduğunuz yerde kalmalısınız. Yeni kararlar verecekse göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Morota'ya tavsiyelerde bulundu

Miralem Pjanic Barcelona'ya transferi yakın olan Alvaro Morata içinde konuştu.

Pjanic "Verebileceğim tek tavsiye mutlu olduğun yere veda etmeden önce 2 kez düşünün. Ama bazen futbolcuların motivasyona ve yeni rekabetlere ihtiyacı var. Morata ne yapacağını bilir." diyerek sözlerini noktaladı.