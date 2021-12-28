Pjanic'e yapılan faule büyük tepki
Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının Mpoku'nun Pjanic'e yaptığı hareket sonrası siyah-beyazlı taraftar tepkisini gösterdi.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmada Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Mpoku'nun 45+2. dakikada Pjanic'e yaptığı hareket sonrası siyah-beyazlılar büyük tepki gösterdi.
Maçın 80. dakikasında sakatlanan Pjanic karşılaşmaya devam edemeyerek yerini Atiba'ya bıraktı.
O pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Konyasporlu futbolcu Mpoku Pjanic'in bileğine direkt basıyor. Bu pozisyon kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Mpoku'nun Pjanic'e yaptığı faul için eski hakem ve yayıncı kuruluş yorumcuları şu ifadeleri kullandı:
Lale Orta: "Kırmızı kart."
Deniz Çoban: "Sarı kart doğru."
Bülent Yıldırım: "Kırmızı kart."